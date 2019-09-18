كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية توافق على مقترح عراقي بشأن النازحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أعضاء المجلس الوزاري للدول العربية على المقترح الذي قدمته الحكومة العراقية، بشأن عقد اتفاقية مشتركة خاصة بالنازحين داخليا في المنطقة العربية.

وذكر بيان لوزارة الهجرة العراقية، اليوم الأربعاء، وفقاً لـ "RT" أنه "تمت الموافقة على البند الثاني عشر ضمن قرارات مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري".

وأضاف أن "هذا البند ينص على تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لعقد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية".

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وأشار البيان إلى أن "الوزارة شكلت فريق عمل لكتابة المسودة والملاحظات الخاصة بالاتفاقية فضلا عن التنسيق مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن".



وفي وقت سابق أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال الدورة التدريبية حول «تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية»، وذلك بمركز اليونيسكو الإقليمي (أسفك)، في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية بدلتا مصر. وشارك في الدورة، وفود من القادة الكشفيين المتطوعين من أماكن اللجوء والنزوح في الوطن العربي، للحصول على البرنامج التدريبي الذي سيمكنهم من تدريب زملائهم الكشفيين في الأماكن المستهدفة، ليكونوا مؤهلين للقيام بمهمة محو أمية اللاجئين والنازحين، والمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد التقدم والنمو في الوطن العربي.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من دورها الرائد في دعم قضايا التعليم خلال فترات الأزمات، حيث تستهدف اللاجئين والنازحين من وإلى الدول العربية، وبناء على القرار الذي أصدره مجلس الجامعة في دورته السادسة والعشرين بشرم الشيخ مارس 2015 على مستوى القمة القرار رقم 636، والذي تضمن اعتماد العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 - 2024) عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، والرقمية، والثقافية)، وتنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية، التي تناولت مشكلة النازحين وما يقع عليهم من أضرار نتيجة عدم استطاعتهم الوصول إلى المدارس في ظل الحروب والنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول إليهم لتقديم الخدمات التعليمية، وأن هذه الإشكالية تعد أحد المنابع الرئيسية التي تزيد من أعداد الأميين في الوطن العربي.

ونوهت الأمانة العامة للجامعة باقتراحها مشروع للتعاون مع «المنظمة الكشفية العربية» بحكم تواجدها الدائم في أماكن النزوح في الدول العربية ومركز اليونيسكو الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان، والهيئة العامة لتعليم الكبار في مصر، بحيث يتم استدعاء بعض القادة الكشفيين من أماكن النزوح وتدريبهم على محو الأمية ومنحهم شهادات اجتياز دورات متخصصة في محو الأمية بالتعاون مع مركز اليونيسكو الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) والهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر، ليكونوا مؤهلين لتعليم وتدريب زملائهم من القادة الكشفيين في أماكن النزوح، ليقوموا بدورهم بتولي مسؤولية محو أمية اللاجئين والنازحين العرب في أماكن النزوح ومعسكرات اللجوء في الوطن العربي.