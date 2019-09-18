بدم بارد.. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية أمام أعين الكاميرات

أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي على “إعدام” سيدة فلسطينية بدم بارد في مشاهد، وثقتها أعين الكاميرات، وخلفت حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصباح اليوم الأربعاء، أطلقت قوات الاحتلال النار من مسافة قريبة جدا على سيدة فلسطينية، بالقرب من معبر قلنديا، جنوب مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهادها، وفق ما أكده موقع “عربي 21”.

وقالت قناة “كان” العبرية، الرسمية، إن “قوة من حرس الحدود الإسرائيلي، أطلقت النار على سيدة فلسطينية، تبلغ من العمر 50 سنة، وأصابتها بجروح خطيرة”.

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وأضافت القناة ذاتها أنه “لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش”، ومعبر قلنديا تم إغلاقه، إثر ذلك.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن “إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا، يؤكد إجرام، وسادية جنود جيش الاحتلال”.