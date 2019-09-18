بعد مباراتي بوركينافاسو والنيجر.. الأسود يواجهون ليبيا والغابون في أكتوبر المقبل

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواجهتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، أمام كل من ليبيا، والغابون، في أكتوبر المقبل.

ويواجه “أسود الأطلس” المنتخب الليبي، يوم 11 أكتوبر المقبل، على أن يكون لقاء الغابون بعد ذلك بأربعة أيام.

وتدخل مباراتا ليبيا، والغابون، ضمن استعدادات العناصر الوطنية للاستحقاقات الرسمية المقبلة، على رأسها التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

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ويمثل اللقاءان، الظهور الثالث، والرابع، للبوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بعدما خاض مباراته الأولى مع الأسود ضد بوركينافاسو، في 6 من الشهر الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، بينما كانت المواجهة الثانية ضد النيجر، يوم 10 من الشهر ذاته، والتي عرفت فوز العناصر الوطنية بهدف دون مقابل.

ومن المنتظر أن تشهد لائحة أسماء اللاعبين، الذين سيوجه إليهم خاليلوزيتش، الدعوة لمواجهتي ليبيا، والغابون، لاعبين جدد، وفقا لما قاله المدرب البوسني، بعد نهاية المباراة الودية الثانية ضد النيجر.

وشهدت قائمة مباراتي بوركينافاسو، والنيجر، استدعاء مجموعة من الأسماء، التي غابت لفترة طويلة عن حمل القميص الوطني، على غرار لاعب بنفيكا البرتغالي، عادل تاعرابت، وزهير فضال، مدافع ريال بيتيس الإسباني.