توقيف شخص أضرم النار في جسده وإحالته على النيابة العامة

أحالت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة ابن سليمان، صبيحة اليوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا.

وتشير المعطيات المتعلقة بالبحث أن المعني بالأمر كان قد تعمد إضرام النار بواسطة قنينة غاز في سيارة في ملكية أحد جيرانه، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما.

وتم توقيف الشخص، الذي أضرم النار في جسده، من طرف مصالح الأمن، مساء أول أمس، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.