بعد عدم كشف العصبة عن ملعب المباراة.. مولودية وجدة يستقبل الفتح الرباطي بالملعب الشرفي

يفتتح الملعب الشرفي بمدينة وجدة، أبوابه مجددا أمام الجماهير بدءا من السبت القادم، خلال المواجهة التي يستقبل فيها فريق مولودية وجدة، ضيفه الفتح الرباطي، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية.

وتم أمس الثلاثاء، افتتاح الملعب المذكور بشكل رسمي من طرف والي الجهة الشرقية، ومندوب وزارة الشباب والرياضة، بعد أن خضع الملعب لمجموعة من الإصلاحات همت تغيير أرضيته من اصطناعية إلى عشب طبيعي، فضلا عن مدرجاته ومرافقه.

ومن المنتظر أن يخوض لاعبو “سندباد الشرق”، حصتهم التدريبية الأولى على أرضية الملعب الشرفي، غدا الخميس، استعدادا لظهورهم الأول بالملعب في البطولة الاحترافية أمام الفتح.

وكان الفريق الوجدي عاد بتعادل سلبي من واد زم، الأسبوع الماضي، برسم أولى جولات البطولة، في حين تغلب الفتح ضمن الجولة ذاتها، على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون مقابل.