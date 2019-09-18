شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تجربة إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المحافظات غدا الخميس والان مع التفاصيل

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات " الدرعية – الخرج – الدلم " في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غدٍ الخميس.

وبحسب وكالة "واس"، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدوله مسبقاً وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

وتقدمت المديرية العامة للدفاع المدني بالشكر للجميع على تعاونهم.

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وفي موضوع منفصل، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019، انضمامها إلى التحالف الدولي لحماية أمن الملاحة البحرية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

يشار إلى أن هذا التحالف الدولي تشكّل لحماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.