مقاتلات الجيش الليبي تقصف عدة مواقع للمليشيات

أعلن سلاح الجو الليبي، الأربعاء، استهداف مواقع المليشيات في مدن طرابلس وسرت ومصراتة ومواقع المعارضة التشادية جنوبي البلاد.

وأصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بيانا، الأربعاء، جاء فيه أن "سلاح الجو نفذ غارات على غرفة العمليات التركية الداعمة للمليشيات الإرهابية في الكلية الجوية بمدينة مصراتة".

وقال مصدر من غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن "ضربات سلاح الجو شملت أيضا مواقع للمليشيات الإرهابية في مدينتي سرت وطرابلس".

وأضاف المصدر، لـ"العين الإخبارية"، أن "سلاح الجو قام أيضا بسلسلة غارات على المرتزقة التشاديين جنوبي البلاد".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن "الضربات أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وعتاد المليشيات والمرتزقة التشادية، والجيش يعتبر أي جسم معادٍ هدفا مشروعا لقواته".

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وفي سياق متصل، أعلنت غرفة عمليات الكرامة أن "المليشيات الإرهابية قامت بتركيب صحون هوائية فوق مصنع للأعلاف في سرت وفوق مطار القرضابية".

وأشارت الغرفة إلى أن هناك احتمالا أن تكون هذه الصحون لتوجيه الطائرات المسيرة التركية، ومجموعة من الأتراك جاءت أمس لمعاينة المكان بصحبة قادة من المليشيات بنحو ٢٨ سيارة مسلحة.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي تدمير 3 طائرات تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان: "القوة الضاربة الجوية لقواتنا دمرت 3 طائرات تركية مسيّرة"، لافتا إلى استهداف معسكر للمليشيات بمنطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية.

ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تحرير طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان المدعومة من حكومة الوفاق.