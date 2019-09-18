روسيا تحتجز 161 من كوريا الشمالية إثر هجوم على دورية

احتجزت روسيا، الأربعاء، 161 شخصاً يحملون الجنسية الكورية الشمالية بعدما هاجمت سفينة كانت تقلهم دورية روسية.

وهاجم المقبوض عليهم دورية روسية بعد أن طاردتهم للاشتباه في قيامهم بأعمال صيد جائر، في بحر اليابان الثلاثاء.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي، إن دورية حدودية روسية رصدت مركبين شراعيين و11‬‬ زورقاً آلياً أثناء عمليات صيد غير قانونية قبالة ساحل روسيا الشرقي الأقصى الثلاثاء، وأنه بمجرد احتجازها المركب الأول أطلق الثاني النار على الدورية.

Advertisements

وأعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، أن 3 من قوات حرس الحدود أصيبوا عندما هاجمهم أفراد طاقم سفينة كورية شمالية في بحر اليابان.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي لوكالة "تاس" الحكومية: "إن طاقم سفينة كورية شمالية (على متنها أكثر من 45 شخصاً)، نفذ هجوماً مسلحاً على أعضاء مجموعة مراقبة من سفينة حرس الحدود. وأصاب 3 جنود بجروح مختلفة".

وأضاف أن حرس الحدود في منطقة بريموري يتخذ تدابير حاسمة لكبح النشاط غير المشروع.

ووفقاً لجهاز الأمن الفيدرالي، فقد تم احتجاز سفينتين كوريتين شماليتين و11 زورقاً بخارياً كانت تبحر في المنطقة الاقتصادية التابعة لروسيا في بحر اليابان. كما احتجزت سفينة على متنها 21 شخصاً.