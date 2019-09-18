بومبيو يصل إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران عقب هجوم "أرامكو"

قالت وكالة رويترز للانباء، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل الأربعاء، إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لأرامكو.

وأكد بومبيو في تصريحات له، أن بلاده على يقين أن هجوم أرامكو لم يكن حوثيا من اليمن ولكن نفذته إيران.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، الهجوم الإرهابي على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية.

وقال بومبيو إنه "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".

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ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول إلى إدانة الهجمات الإيرانية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة بشكل علني وقاطع.

وأكد أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء "إمدادات الطاقة جيدة"، مشدداً على أن إيران هي مسؤولة عن العدوان على إمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن "طهران تقف خلف ما يقرب من 100 هجوم على السعودية بينما يتظاهر الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بالانخراط في الدبلوماسية".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم إيران بالوقوف وراء هجوم أرامكو استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.



ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية موسعة.