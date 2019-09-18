الان تتابع بومبيو: الهجوم على منشآت أرامكو لم يكن من اليمن وإنما كان هجوما إيرانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 7:27 م, 18 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الهجوم على منشآت أرامكو لم يكن من اليمن وإنما كان هجوما إيرانيا.

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