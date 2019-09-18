الان تتابع الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى المملكة للتحقيق في هجوم أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو، السبت الماضي.
وقال مصدر، إن إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا، فيما أوضح دبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي فرض حظرًا على الأسلحة في اليمن.
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