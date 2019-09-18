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وصول بومبيو إلى جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق ) السبت الماضي.

وكرر بومبيو أن الهجوم على معملي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوماً إيرانياً.

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