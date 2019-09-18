شكرا لقرائتكم وصول بومبيو إلى جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي.
وكرر بومبيو أن الهجوم على معملي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوماً إيرانياً.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول بومبيو إلى جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.