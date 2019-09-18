شكرا لقرائتكم وصول بومبيو إلى جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي.

وكرر بومبيو أن الهجوم على معملي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوماً إيرانياً.