السعودية: هجوم «أرامكو» جاء من الشمال بـ 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ «كروز» دقيقة من طراز «يا علي» وإيران تقف وراءه

الموجز

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

هجوم ممنهجًا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، إنَّ الهجوم على أرامكو كان ممنهجًا عبر صواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة ذات منشأ إيراني.

18 طائرة و7 صواريخ كروز

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة "سكاي نيوز عربية"، أنَّ الهجوم على منشآت نفطية تابعة لـ"أرامكو"؛ تم عبر 18 طائرة مسيّرة و7 صواريخ "كروز".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أنَّ نوع الأسلحة المستخدمة في الهجمات على "أرامكو" لا تمتلكها "ميليشيات الحوثي".

الهجوم جاء من الشمال

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لعملاق الطاقة العالمي أرامكو، جاء من الشمال.

وقال المالكي، إن "الهجوم لم يُنفذ ضد المملكة ولكنه كان هجومًا على المجتمع الدولي." وعرض أجزاء من الأسلحة التي استخدمت في الهجوم وقال إنها إيرانية الصنع.

الهجوم للاقتصاد العالمي

وأضاف أن الهجوم شكل "تهديدا مشتركا لنا جميعا"، منوهًا إلى أن الهجوم هو استهداف للاقتصادة العالمي وللتجارة العالمية.

مشاركة نتائج التحقيقات

قال المتحدث باسم الوزارة: "شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا". وأضاف أن الهجوم على "بقيق" و"خريص" هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفاً أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

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صواريخ يا علي

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم استخدام صواريخ "كروز" دقيقة من طراز (يا علي) في الهجوم على معملي أرامكو، وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشأتين استخدمت نظام تموضع متقدماً مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدره الإيراني. وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية، مشيراً إلى أن 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.

معلومات بقايا الصواريخ

وقال المتحدث إن السعودية جمعت معلومات من بقايا الصواريخ بما يكفي لأن نعرف من وراء الهجوم مشدداً على أن "من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية".

وأكد أنه "سنواصل التحقيق في الهجوم على أرامكو عبر القنوات الدولية المعتمدة". وقال المالكي: "نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ باليستي".

كان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت، واستهدف مُنشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية؛ هما "بقيق"، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، و"خريص" المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق المملكة، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وبحسب تقرير رُفِع إلى مجلس الوزراء السعودي، تسبب الهجوم حينها في توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو بليوني قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50 بالمائة من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.

وحمّلت واشنطن طهران المسؤولية، لكن إيران قالت إن هذه الاتهامات "بدون أي دليل"، وانتقدت تجاهلها لإعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

الرئيس الأمريكي

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم، وأجاز استخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق. كما حذّرت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونوا من استعداد بلادها للتحرك في حال أي هجوم إيراني على السعودية.

ويُعد هذا ثالث هجوم خلال 5 أشهر يتسبب في نشوب حريق بمُنشآت تابعة للشركة. ففي مايو الماضي، وقع هجوم محدود بطائرات مُسيّرة مُفخّخة استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لأرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض، ووصفته المملكة بـ"الجبان والإرهابي والتخريبي.