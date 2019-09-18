ضابط صاعقة سابق للمقاول الهارب «محمد علي»: قولنا يا باشا تجربتك ونسميها «كيف تصبح ملياردير في 10 سنوات» .. قولنا الـ 2 مليار عملتهم إزاي!

الموجز

أثار مقطع فيديو وجهه المقاول الهارب محمد علي لضباط القوات المسلحة تخلله كذب وافتراءات على منظومة العمل داخل القوات المسلحة المصرية ، حفيظة "الرائد" محمد وديع "الضابط السابق بوحدات الصاعقة المصرية" ، فقام بالرد عليه من خلال مقطع فيديو تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا ، حيث طلب منه أن يوجه رسالة للشباب عن كيفية تكوين ثروة تتخطىالـ 2 مليار خلال 10 سنوات.

حيث قال وديع لمحمد علي : لو عايز تفيد شباب مصر رد على السؤال ده ، انت كنت رئيس مجلس ادارة شركة أملاك اللي رأس مالها 2 مليار جنيه ، وتابع : اكتبلنا تجربتك وقولنا الـ 2 مليار دول عملتهم ازاي ، وأنا وشباب مصر هنقتضي بيك .

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