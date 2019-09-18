الموجز
أثار مقطع فيديو وجهه المقاول الهارب محمد علي لضباط القوات المسلحة تخلله كذب وافتراءات على منظومة العمل داخل القوات المسلحة المصرية ، حفيظة "الرائد" محمد وديع "الضابط السابق بوحدات الصاعقة المصرية" ، فقام بالرد عليه من خلال مقطع فيديو تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا ، حيث طلب منه أن يوجه رسالة للشباب عن كيفية تكوين ثروة تتخطىالـ 2 مليار خلال 10 سنوات.
حيث قال وديع لمحمد علي : لو عايز تفيد شباب مصر رد على السؤال ده ، انت كنت رئيس مجلس ادارة شركة أملاك اللي رأس مالها 2 مليار جنيه ، وتابع : اكتبلنا تجربتك وقولنا الـ 2 مليار دول عملتهم ازاي ، وأنا وشباب مصر هنقتضي بيك .
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كانت هذه تفاصيل خبر ضابط صاعقة سابق للمقاول الهارب «محمد علي»: قولنا يا باشا تجربتك ونسميها «كيف تصبح ملياردير في 10 سنوات» .. قولنا الـ 2 مليار عملتهم إزاي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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