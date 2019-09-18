ضابط صاعقة سابق لـ «محمد علي» : يعني إيه أبقى قاعد في أسبانيا والحياه «زبادي في الخلاط» وأعمل مناضل .. قبل ما تقول للناس تنزل تعالى أقف وسطهم

الموجز

في رده وتفنيده لكذب محمد علي بشأن كواليس العمل داخل القوات المسحلة ، قال الرائد محمد وديع "ضابط سابق بوحدات الصاعقة" في رده على ادعاءات "محمد علي" : انت بتقول كان نفسي أبقى ضابط صاعقة .

ورد وديع قائلاً : انت تعرف ايه عن ضابط الصاعقة ، ده راجل في الحرب رايح وعارف إنه مش راجع ، رايح يموت فداء تراب أرض البلد دي ، التراب اللي هو ببلاش بالنسبالك .

وأضاف : عندنا في القوات الخاصة حاجة إسمها كتف في كتف ، يعني لما أطلب من عسكري يطلع على العقلة ويعمل 50 شدة لازم كتفي يكون في كتفه ونعد مع بعض لأنه وقت الحرب هايكون كتفي في كتفه ولما نيجي نموت هايكون كتفي في كتفه .

وتابع : لكن أبقى قاعد في اسبانيا ومروق حالي وأطلب من الناس تنزل وتعمل ثورة ، فين يا باشا ابن البلد ، تعالى اقف ، وضرب له أمثلة بنضال "عرابي والسادات" .

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وأضاف : تسمع عن الشيخ إمام وفؤاد نجم ونضالهم ؟

وتابع : أنا بحترم راجل معارض إسمه "باسم يوسف" لأنه رفض عمل برنامجه وهو خارج مصر .

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