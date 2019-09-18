الحريري غادر الى السعودية ويتوجه بعدها الى باريس للقاء ماكرون

غادر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ​بيروت​ متوجها إلى ​الرياض​ في ​السعودية​ في زيارة سريعة، يتوجه بعدها إلى ​باريس​ للقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.



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