الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي في بيان أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 17/9/2019 الساعة 16.45، على خرق ​المياه​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالي 315 متر ولمدة 5 دقائق. وبتاريخ 18/9/2019 الساعة 00.50، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 260 متر ولمدة 4 دقيقة"، مشيرة الى أنه "تجري متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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