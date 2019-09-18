حصيلة تفتيش وزارة العمل اليوم: 5 اقفالات و 43 ضبطا و10 انذارات

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان أن "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​"، مشيرا الى أنه "تم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وجهاز ​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وأوضح أن "التفتيش شمل 10 مناطق نهار الاربعاء في 18 الحالي ، هي: ​بئر حسن​، ​الروشة​، ​الضبية​، ​الزلقا​، صيدا، ​النبي شيت​، ​كفرمان​ - المدينة الصناعية، زحلة - المدينة الصناعية، أبو سمرا و​القبة​.

وزار المفتشون 59 مؤسسة ومحلا.

والنتيجة بالارقام:

* 5 اقفالات.

* 43 ضبطا.

* 10 انذارات".

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