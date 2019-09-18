نقل النائب ​نعمة افرام​ إلى سفير ​المملكة العربية السعودية​ في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، أسفه "للاعتداء على شركة أرامكو لما تمثّله من قيمة صناعيّة عربيّة مميّزة، واستنكاره لما تتعرّض له المملكة الأمر الذي يهدّد الاستقرار الاقتصاديّ ويمسّ ​الأمن​ والسلام الإقليميّين والدوليّين".

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام للبخاري: نأسف الإعتداء على أرامكو ونستنكر ما تتعرض له السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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