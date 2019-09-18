أعلنت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ أنه "أتلف ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ بتاريخ 17/9/2019 كمية من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في ​مكب برج حمود​ للنفايات، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، وبحضور: المحامي العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي سامر ليشع، مساعد رئيس ​قسم المباحث الجنائية​ العامة العقيد الأمير خالد الأيوبي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد هنري منصور وعدد من ضباط وعناصر المكتب، النقيب ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم ​النيابة العامة التمييزية​ الأستاذ ريمون قزحيا، أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشكل التالي:

- ​حشيشة​ كيف: حوالي /10/ طن.

- كبتاغون: حوالي /25/ مليون حبّة.

- كوكايين: /222،927/ كلغ.

- أمفيتامين: /277/ كلغ.

- ترامادول: حوالي مليون حبة.

- حبوب مهدئة/مختلف: /5,792/ حبة.

- Xtc: / 2,870/ حبة.

- سالفيا: /12,62/ كلغ.

- ماريجوانا: حوالي /7/ كلغ.

- سيمو / كناكيمو: /276/ زجاجة (سعة 100ملل).

فضلاً عن هواتف، ​كاميرات مراقبة​ وأدوات تستخدم في تصنيع وترويج المخدرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات المركزي أتلف كمية من المخدرات المضبوطة في مكب برج حمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.