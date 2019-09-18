ابدى جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية قلقه الشديد إزاء الحال الصعبة التي الت اليها اوضاع الوسائل الاعلامية في لبنان، جراء الازمة الاقتصادية الحادة وانعكاساتها على السوق الاعلانية، واخرها اعلان تعليق العمل في تلفزيون المستقبل، مؤكدا |تضامنه مع الزملاء الاعلاميين الذين تضطر مؤسساتهم الى الاستغناء عن خدماتهم بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها".
ودعا الكتائب "المعنيين في السلطة الى استشعار الخطر المحدق بالمؤسسات الاعلامية ووضع خطة انقاذ سريعة قبل فوات الاوان".
كانت هذه تفاصيل خبر الكتائب: المؤسسات الاعلامية في خطر والاعلاميون يدفعون الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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