الكتائب: المؤسسات الاعلامية في خطر والاعلاميون يدفعون الثمن

ابدى جهاز الاعلام في حزب ​الكتائب​ ال​لبنان​ية قلقه الشديد إزاء الحال الصعبة التي الت اليها اوضاع الوسائل الاعلامية في لبنان، جراء الازمة الاقتصادية الحادة وانعكاساتها على السوق الاعلانية، واخرها اعلان تعليق العمل في ​تلفزيون المستقبل​، مؤكدا |تضامنه مع الزملاء الاعلاميين الذين تضطر مؤسساتهم الى الاستغناء عن خدماتهم بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها".

ودعا الكتائب "المعنيين في السلطة الى استشعار الخطر المحدق ب​المؤسسات الاعلامية​ ووضع خطة انقاذ سريعة قبل فوات الاوان".