اللواء عثمان التقى رئيس الصليب الأحمر ورابطة قدامى القوات المسلحة وسياسيين

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ بعد ظهر اليوم في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب اللواء إبراهيم المغربي من مصر. كما التقى رئيس رابطة ​قدامى القوات​ المسلحة مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وايضا الاتحاد العالمي للمحاربين القدامى: San Diego Bertune، Eva Anna. وكذلك السيد طارق عبد السلام بلطجي من الأمانة العامة ل​جامعة الدول العربية​.

الوفد أطلع اللواء عثمان على فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب "الدورة 28" الذي تنظمه الرابطة في لبنان. وقدم اللواء عثمان للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب درعاً تكريمية عربون محبة وتقدير.

والتقى عثمان، رئيس ​الصليب الأحمر​ اللبناني د. ​انطوان الزغبي​ والأمين العام جورج كتّانة، في زيارة جرى خلالها البحث في تعزيز سبل التعاون بين قوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر.

واستقبل اللواء عماد عثمان أيضا، النائب الياس حنكش، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد. كما التقى النائب السابق الدكتور قاسم عبد العزيز، في زيارة أعرب خلالها عن دعمه وتقديره للدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​، كما جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد.