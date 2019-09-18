النشرة: قوة اسرائيلية تجتاز السياج التقني في منطقة الوزاني

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان قوة اسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة ​الوزاني​ وقامت بعملية تمشيط بمحاذاة هذا السياج دون ان تخرق الخط الازرق ، ثم انكفأت بعدها باتجاه الاراضي المحتلة.

واتخذت وحدات ​الجيش​ و​قوات اليونيفيل​ في هذه الاثناء، التدابير الميدانية تحسباً لأي طارئ.

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