مصلحة الابحاث الزراعية: طقس الغد سيكون حارا مع احتمال حدوث حرائق

اعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بيان ان "طقس الخميس سيكون حارا حيث تصل درجات الحرارة الى 33 درجة بقاعا و35 درجة ساحلا، مع احتمال حدوث حرائق".
وطلبت من "مزارعي الكرمة عدم تغطيتها حاليا بالنيلون، وانتظار انحسار الطقس الحار كما أنه لا مؤشرات لامطار شاملة حتى أواخر شهر أيلول".
وطلبت أيضا من "المزارعين زيادة ري المزروعات صباحا ومساء، كما يطلب من الجميع الانتباه من حدوث الحرائق".
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