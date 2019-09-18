مصلحة الابحاث الزراعية: طقس الغد سيكون حارا مع احتمال حدوث حرائق

اعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بيان ان "طقس الخميس سيكون حارا حيث تصل ​درجات الحرارة​ الى 33 درجة بقاعا و35 درجة ساحلا، مع احتمال حدوث حرائق".

وطلبت من "مزارعي الكرمة عدم تغطيتها حاليا بالنيلون، وانتظار انحسار ​الطقس​ الحار كما أنه لا مؤشرات لامطار شاملة حتى أواخر شهر أيلول".

وطلبت أيضا من "​المزارعين​ زيادة ري المزروعات صباحا ومساء، كما يطلب من الجميع الانتباه من حدوث ​الحرائق​".