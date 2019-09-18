الامم المتحدة ترسل خبراء الى السعودية للتحقيق في الهجمات على أرامكو

افادت مصادر دبلوماسية عبر وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن "خبراء من ​الامم المتحدة​ ينتظر وصولهم السبت الى ​السعودية​ لاجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة ارامكو". وقال أحد هذه المصادر إن "اجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا"، فيما اوضح دبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص الى القرار الذي فرض حظرا على ​الاسلحة​ في ​اليمن​.

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