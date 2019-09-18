ترمب يرشح روبرت اوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي









اسماء السيد - برلين: مدّدت ألمانيا الاربعاء لعام مشاركتها العسكرية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنّها قررت إنهاء مهام طائرات الاستطلاع من طراز تورنايدو خلال ستة أشهر.

ورغم خسارة تنظيم الدولة الإسلامية الأراضي الواسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق، لا تزال الخلايا المسلحة المختبئة للتنظيم تشكّل تهديدا رئيسيا.

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وتوفر طائرات تورنايدو الألمانية، التي تتمركز في الأردن، للتحالف الدوليّ صورا عالية الجودة للأهداف المحتملة لتنظيم الدولة الإسلامية كما تساهم في تزويد طائرات الحلفاء بالوقود في الجو.

وستنتهي مشاركة القوات الجوية الألمانية في هذا التحالف في 31 آذار/مارس المقبل بموجب اتفاق توصلت إليه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مع حليفها في الائتلاف الحكومي الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي أراد إنهاء المشاركة العسكرية الألمانية في التحالف فورا.

لكنّ القوات الألمانية ستواصل حتى 31 تشرين الأول/اكتوبر 2020 تدريب القوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد ومناطق شمال العراق التي يسيطر عليها الأكراد.