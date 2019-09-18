شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى القصبى: أهل التصوف يقفون بجانب قيادتهم وجيشهم ضد المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية: "التصوف أخلاق، فمن زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا، وبالأخلاق تتقدم الشعوب والدول، وجميعنا نتابع ما يدور بالعالم من انتشار الأفكار الضالة والإرهابية والإسلام والأديان منهم براء"، مضيفا أن التقدم التكنولوجى له إيجابيات وسلبيات ومن السلبيات نشر أفكار العنف والفوضى على وسائل التواصل ونشر الشائعات واستهداف استقرار الدول والمجتمعات وكل ذلك نتيجة لغياب الأخلاق.

وأضاف القصبى، خلال كلمته بالمؤتمر العام للتصوف الذى تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية، بحضور الآلاف من مريدى الطرق، لدعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى، أن منهج التصوف هو منهج القيم الأخلاقية والمنهج القادر على حل كل المشكلات الاجتماعية فالتصوف منهج ربانى أصيل للإصلاح والبناء والتقدم والحضارة، فالأمم قد أصيبت فى مقتل يوم أن ابتعدت عن التصوف، واستثمار التصوف سوف ينعكس بالإيجاب على كل المجالات فالتصوف كان مفتاح الساسة فى علاقاتهم الدبلوماسية، فلنتمسك بالقيم الأخلاقية ولنحافظ على أوطاننا وأن نزرع الخير والأمن والاستقرار وأن نصون خير أجناد الأرض أبناء القوات المسلحة حماة الوطن ودرعه وسيفه فهم حماة أمن المصريين ونعلن ثقتنا فى القيادة السياسية، متابعًا: "أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمه من جهد وتضحية فى سبيل العمل على رفعة هذا الوطن وسعيه الدائم لرفع معيشة المواطن".

وتابع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية: "نعلن رفضنا بكل قوة كل من يريد أن ينال أحد أيا كام من مصر وقيادتها وشعبها وجيشها، وأن أهل التصوف يعلنون وقوفهم بجانب قيادتهم وجيشهم ضد المتربصين بالبلاد".

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