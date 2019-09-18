شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة أوجبت القيد الابتدائى عقب عامين من اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة الجديد أوجبت القيد الابتدائى عقب سنتين من تاريخ جلسة حلف اليمين القانونية، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد لمن يحرص على العمل بالمحاماة.

وأعرب عاشور خلال كلمة له فى افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، عن حرصه على تمسك كل محامى برسالة المحاماة وتقاليدها التى ورثناها عن أسلافنا العظام، كما ورثنا عنهم الوطنية وحب الوطن والدفاع عن قضاياه، مضيفا أن المحاماة رسالة للدفاع عن حقوق الأفراد والقيم النبيلة فى المجتمع، كما أنها رسالة للدفاع عن الوطن وقضاياه.

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وتابع نقيب المحامين: "لتأدية المحامى الرسالة على أكمل وجه هناك مقومات وشروط نص عليها فى قسم وقانون المحاماة، إضافة للتقاليد والأعراف المتوارثة من الأسلاف"، مؤكدا أن المظهر اللائق يعبر عن مضمون المحامى، وأنه يجب ألا يقل عن أقرانه فى القضاء والنيابة.

ووجه سامح عاشور رسالته لشباب المحامين قائلا: "ما درستوه من مواد قانونية فى كلية الحقوق لا يؤهلكم للعمل بالمحاماة، وعليكم أن تتعلموا باستمرار من خلال القراءة والاطلاع على كافة فروع القانون، وحضور الجلسات وتعلم من أساتذتكم، والدراسة الأكاديمية وغيرها، لكى تكونوا محامين ناجحين".

و ذكر سامح عاشور، أن المحاماة فروسية، هدفها الدفاع عن حقوق الأفراد بالأدوات المشروعة التى حددها القانون، وليس انتزاع الحقوق من أصحابها لصالح موكل ما، فما تتناوله الدراما أحيانا من نماذج للمحامى "الفهلوي" الذى ينتزع الحقوق من أصحابها ليست محاماة إطلاقا بل نصب وسرقة.