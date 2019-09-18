شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح عاشور يفتتح الدورة الثالثة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، الدورة الثالثة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، ومجالس فرعيات القاهرة الكبرى.

شارك فى الافتتاح كلا من أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وحسين الجمال، وإسماعيل طه، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الانتماء إلى المحاماة يعد وطنية صغرى، إلى جانب وطنيتنا الكبرى تجاه بلدنا، مضيفا :"ولهذا الانتماء مميزات وشروط، من أهمها المظهر، فعلى المحامى ألا يترخص في مظهره تحت أى سبب من الأسباب، المحامى لا يقل شأنا أو موضوعا عن القاضى، أو وكيل النيابة، فالمحاماة تحتاج إلى المحامى الذى يعتز بمهنة المحاماة ورسالتها".

وأكد سامح عاشور خلال كلمة له أنه ابتداء من اليوم الأربعاء ، سيتم تقسم محامى الدورة من حيث العدد، منعا للتزاحم، وحتى تكون هناك فرصة لحسن التلقى.

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