الدوري الأروبي.. مباريات قوية وقمة إنجليزية ألمانية مرتقبة

تستحوذ مباراة آرسنال الإنجليزي، ومضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام غدا الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويحل آرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1).

ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعتبر مرشحا بقوة للعبور مع آرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد غدا أيضا المواجهة بين ستاندارد لييج البلجيكي وفيتوريا جيمارايش البرتغالي.

كما تشهد البطولة فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي، وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب 2017، والذي يستهل مسيرته بمواجهة ضيفه أستانا من كازاخستان، ضمن منافسات المجموعة الـ12، التي تعرف غدا أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي.

ويلتقي وولفرهامبتون الإنجليزي، الوجه الجديد في البطولة، مع سبورتنج براجا البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الـ11، التي تشهد كذلك مباراة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وبشكتاش التركي.

ويستضيف فولفسبورج الألماني فريق أوليكساندريا الأوكراني، الذي يخوض البطولة الأوروبية للمرة الأولى، حيث يتنافسان في المجموعة التاسعة، التي تشهد غدا أيضا المواجهة بين جنت البلجيكي وسانت إيتيان الفرنسي.

كما يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، فريقا آخر يشارك في البطولة للمرة الأولى، وهو وولفسبيرجر النمساوي، ضمن فعاليات المجموعة العاشرة، التي تشهد غدا أيضا المواجهة بين روما الإيطالي وإسطنبول باشاك شهير التركي.

وسبق للأرميني هنريك مخيتاريان أن فاز باللقب مع مانشستر يونايتد، في 2017، ويطمح إلى قيادة روما غدا لبداية قوية في البطولة.

ويواجه لاتسيو الإيطالي مضيفه كلوج الروماني، في المجموعة الخامسة، التي تعرف أيضا المباراة بين رين الفرنسي وسيلتيك الاسكتلندي.

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ويحل إشبيلية الإسباني ضيفا على كاراباجا أجدام في باكو، ضمن فعاليات المجموعة الأولى، التي تشهد المواجهة بين أبويل نيقوسيا القبرصي وديديلانجي من لوكسمبورج.

ويفتقد إشبيلية في مباراة الغد جهود لاعبيه، نوليتو للإصابة ولوكاس أوكامبوس للإيقاف.

كما يفتقد إسبانيول الإسباني جهود مهاجمه فاكوندو فيريرا، عندما يستضيف فرينكفاروزي المجري في المجموعة الثامنة، التي تشهد أيضا المواجهة بين لودوجوريتس رازجراد البلغاري وسيسكا موسكو الروسي.

ويعود إسبانيول للمشاركة في البطولات الأوروبية، بعد غياب دام 12 عاما، منذ أن خسر نهائي البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) أمام إشبيلية.

كما يعود خيتافي الإسباني للبطولات الأوروبية، بمواجهة طرابزون سبور التركي في المجموعة الثالثة، التي تشهد أيضا المباراة بين بازل السويسري وكراسنودار الروسي.

وفي باقي المباريات غدا، يلتقي دينامو كييف الأوكراني مع مالمو السويدي، وكوبنهاجن الدنماركي مع لوجانو السويسري في المجموعة الثانية.

وآيندهوفن الهولندي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولاسك لينز النمساوي مع روزنبرج النرويجي، في المجموعة الرابعة.

وبورتو البرتغالي مع يانج بويز السويسري، وجلاسجو رينجرز الاسكتلندي مع فينورد الهولندي، في المجموعة السابعة.