في فاجعة جديدة، لقيت سيدة فجر اليوم الأربعاء مصرعها، بعد سقوطها من أعلى المنحدر الذي يطل على شاطئ البحر، المحاذي لمعبر باب سبتة، حيث كانت تهم للدخول عبر معبر “تراخال2″، من أجل امتهان التهريب المعيشي.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الهالكة، من مواليد 1971، أصيبت بعياء شديد، نتيجة السهر طوال الليل أمام المعبر الحدودي بهدف الدخول إلى باب سبتة.
وضافت ذات المصادر، أن الهالك تنحدر من مدينة سيدي قاسم، وتستقر في أحد أحياء مدينة الفنيدق.
وفي هذا السياق، قال محمد بنعيسى، رئيس المرصد الشمال لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم24″، “إن حكومة المغرب فشلت في إيجاد حلول جذرية، لفائدة ممتهنات التهريب المعيشي الذي يسيء للمرأة المغربية وللمغاربة جميعا”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “الدولة لم تخلق تنمية مستدامة لهذه الأسر، من أجل عدم مزوالة التهريب المعيشي”، مشيرا إلى ” الفواجع أصبحت أمرا مألوفا في المغرب، وهذا شيء مخزي جدا”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممتهنة التهريب المعيشي.. وبنعيسى: المهنة تُسيء للمرأة المغربية- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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