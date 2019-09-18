عموتة: الكل متحمس للعودة بنتيجة إيجابية من الجزائر.. بانون: نرغب في خوض الإياب بأريحية – فيديو

يخوض المنتخب المغربي المحلي، آخر حصصه الإعدادية استعدادا لمباراة الجزائر القادمة، والتي ستجمع بينهما، يوم السبت المقبل، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبلدية، في إطار ذهاب الدور الإقصائي الحاسم المؤهل لنهائيت كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، التي ستقام العام المقبل في إثيوبيا.

ويضع الناخب الوطني، الحسين عموتة، آخر لمساته على توليفة “الأسود” المحلية، من أجل الظهور بوجه قوي في هذه المباراة، والعودة للمغرب بنتيجة إيجابية، تسهل عليه المهمة في مباراة العودة بالمغرب.

وقال عموتة، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة، إن حصتي الثلاثاء والأربعاء، همت الجانبين النفسي والبدني، وسيتم تحديد مدى جاهزية جميع العناصر، وكذا التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المنتخب الوطني هذه المباراة.

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عموتة، أكد أيضا بأن مباراة الذهاب هناك في الجزائر، ستكون هي الأهم، لذلك فإن جميع اللاعبين واعيين بهذا الأمر، والكل متحمس للعودة بنتيجة إيجابية من الجزائر.

وهو الأمر ذاته، الذي عبر عنه كل من بدر بانون، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، والعربي الناجي، لاعب نهضة بركان، في هذا الفيديو، الذي نشرته الجامعة، والذي يضم ايضا أقوى لحظات تحضيرات العناصر الوطنية لهذه المباراة: