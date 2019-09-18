من وحي “أميرات الأساطير”…سميرة حدوشي تقدم مجموعة أزياء 2020 في عاصمة أنغولا

قدمت المصممة سميرة حدوشي، تشكيلة من إبداعاتها لعام 2020، خلال عرض أزياء، مقام ب”انغولا” في لواندا، والتي خطفت به أنظار الأفارقة والمغاربة المقيمين بلواندا عاصمة أنغولا.

وتقول سميرة الحدوشي إنها “استوحت المجموعة الخاصة بالعروس من وحي أميرات الأساطير”، مضيفة أن “العرض بالنسبة لها، حلم فتاة تعيش وسط الحكايات العجيبة، وتتخيل معها نفسها عروس يخطفها أمير فارس”.

وبدت قفاطين المصممة سميرة الحدوشي فخمة، إذ تماوجت ألوان القفاطين، بين اللون الأبيض والأخضر الفاتح والأزرق couleur crevette واللون الوردي القمروني السماوي، أيضا استعملت تطريزات بارزة، من الحرير الذهبي الخالص، ومزينة بأحجار شواروفسكي نحاسية، أوحت للحاضرين بأن العارضات يخرجن من حلم بعيد يداعب خيال البنات، وهن ينصتن لحكايات الجدات أو يقرئن قصص الحكايات العالمية عن أميرات عجيبات.

إضافة إلى ذلك، استعملت سميرة الحدوشي السفيفة وصنعة المعلم، ومزجت بين كل ما هو تقليدي أنيق وحديث أصيل، ليناسب جل الأذواق.