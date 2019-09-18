السعودية: هجمات أرامكو انطلقت "من الشمال" وإيران متورطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّدت السعودية الأربعاء أن الهجوم على شركة أرامكو تمّ "بدون أدنى شك" بدعم من إيران، لكنّه لم ينطلق من اليمن، بل من موقع شمال السعودية يجري التحقق منه.

وقال المتحدث العسكري، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في الرياض، عرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة، إن "الهجوم انطلق من الشمال (...) وبدعم لا شك فيه من إيران"، مضيفا "نعمل على معرفة نقطة الانطلاق".

وأكدت السعودية، أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على المنشأتين التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي السعودية.

وعرضت السعودية حطام طائرات مُسيّرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في هجمات أرامكو، باعتبارهما أدلة لا يمكن دحضها على العدوان الإيراني.

وقال المالكي إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو (...) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه "شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا". وأضاف أن الهجوم على بقيق وخريص هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

أضاف: "إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن (...) والهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها".

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وتابع المالكي "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط، بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة، وندعو المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة".

وقال إنه "تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم". وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في شباط/ فبراير الماضي، امتلاكه طرازا متقدما من صواريخ كروز.

وعرض المالكي صورًا للصواريخ، وقال إن المعلومات تشير إلى "مصدرها الإيراني".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إيران، لكن طهران نفت مجددا أي دور لها في الهجمات. وقال الرئيس حسن روحاني "يريدون فرض ضغوط قصوى... على إيران عن طريق التشهير".

وأضاف "نحن لا نريد صراعا في المنطقة... من بدأ الصراع؟"، ملقيا باللوم على واشنطن وحلفائها الخليجيين في نشوب حرب اليمن.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) اليمنية، وهي حليفة لإيران وتحارب تحالفا تقوده السعودية ويدعمه الغرب منذ أكثر من أربع سنوات، المسؤولية عن الهجمات، وقالت إنها استخدمت طائرات مُسيّرة لمهاجمة الموقعين التابعين لشركة أرامكو الحكومية السعودية.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في السعودية، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.