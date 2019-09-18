القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوعز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى وزير الخزانة بتشديد العقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتوجيه إصبع الاتهام إلى طهران التي نفت ذلك.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "لقد أمرت وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!"، دون مزيد من التفاصيل.
وتنضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في أيار/ مايو 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشارت تقارير إلى أن ترامب بدا في الأيام الأخيرة أقل حزما من وزراء إدارته بشأن تحميل إيران المسؤولية عن هجمات السبت، لكنه رأى في الوقت نفسه أن طهران هي المشتبه به الأساسي فيها، مؤكدا منذ الأحد أن الولايات المتحدة "جاهزة للرد" ومشيرا إلى خيارات "عديدة" بهذا الصدد.
ولا تستبعد الإدارة الأميركية القيام بردود عسكرية، بعد تنديدها بما اعتبرته "هجوما غير مسبوق ضدّ إمدادات النفط العالمية".
يشار إلى أنه يتوجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى السعودية اليوم، الأربعاء، لمناقشة احتمالات الرد على الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشدد العقوبات المفروضة على طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.