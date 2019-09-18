ترامب يشدد العقوبات المفروضة على طهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوعز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى وزير الخزانة بتشديد العقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتوجيه إصبع الاتهام إلى طهران التي نفت ذلك.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "لقد أمرت وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!"، دون مزيد من التفاصيل.

وتنضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في أيار/ مايو 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

Advertisements

وأشارت تقارير إلى أن ترامب بدا في الأيام الأخيرة أقل حزما من وزراء إدارته بشأن تحميل إيران المسؤولية عن هجمات السبت، لكنه رأى في الوقت نفسه أن طهران هي المشتبه به الأساسي فيها، مؤكدا منذ الأحد أن الولايات المتحدة "جاهزة للرد" ومشيرا إلى خيارات "عديدة" بهذا الصدد.

ولا تستبعد الإدارة الأميركية القيام بردود عسكرية، بعد تنديدها بما اعتبرته "هجوما غير مسبوق ضدّ إمدادات النفط العالمية".

يشار إلى أنه يتوجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى السعودية اليوم، الأربعاء، لمناقشة احتمالات الرد على الهجمات.