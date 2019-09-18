شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الاقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن شركة أرامكو السعودية تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي.

وأضاف الوزير الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019: الاقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية.

وفي تغريدة سابقة، أكد قرقاش، أن السعودية الشقيقة تتعامل مع اوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة.

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ولفت قرقاش إلى أن مؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية.

وجدد موقف الإمارات وقيادتها الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا.

وأشار إلى أن تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما.

وتابع أن الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها.