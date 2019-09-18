السيسي وحمدوك يبحثان تطورات الأوضاع بالسودان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، تطورات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك في أزل زيارة لرئيس الحكومة السودانية إلى دولة عربية.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، هنأ السيسي حمدوك على تولي رئاسة الحكومة السودانية، معربا عن تقديره لنجاح الخرطوم في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني.

وأشار إلى تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية.

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من جانبه، أعرب حمدوك عن تطلعه للاستفادة من مصر في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.

واستعرض رئيس الوزراء السوداني تطورات الأوضاع في بلاده والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد.

وتم التوافق بين الجانبين خلال اللقاء حول استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف، بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين الشقيقين عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، وفق البيان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن زيارة حمدوك للقاهرة تستغرق يوما واحدا.

ووصل حمدوك إلى القاهرة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ضمن جولة تشمل فرنسا أيضا، حيث تعد مصر أول دولة عربية يزورها عقب تشكيله الحكومة السودانية.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.