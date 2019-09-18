القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما هي تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة على معامل شركة أرامكو السعودية في مناطق بقيق وخريص؟ من أبرز التداعيات التي نتجت عن الهجوم الإرهابي، انقطاع نحو 5,7 مليون برميل يومياً من إنتاج الزيت الخام، منها 4,5 مليون برميل يومياً من معامل بقيق وتعطل إنتاج نحو 2 بليون قدم مكعب من الغاز المصاحب بالإضافة إلى تعطل إنتاج نحو 1,3 بليون قدم مكعب من الغاز الجاف، فضلا عن تعطل إنتاج نحو 500 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان وتعطل إنتاج نحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما تداعيات العدوان على شركة أرامكو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.