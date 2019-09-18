بيانات رسمية.. ٢٧ ألف تركي طلبوا اللجوء لألمانيا منذ 2016

قدَّم نحو ٢٧ ألف تركي طلبات لجوء في ألمانيا؛ هربا من قمع نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ الانقلاب المزعوم في يوليو/تموز ٢٠١٦، وفق بيانات رسمية.

وذكرت بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بألمانيا أنه "منذ يوليو ٢٠١٦، قدَّم العديد من الأتراك طلبات لجوء بشكل متزايد"، وفق ما نقلته صحيفة راينشه بوست الألمانية الخاصة.

وأوضحت الصحيفة أن "تركيا الآن تحتل المركز الرابع في قائمة الدول المصدرة للاجئين لألمانيا"، مضيفة أنه "في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب ٢٠١٩، قدَّم ٧٦١٠ أتراك طلبات لجوء في ألمانيا".

وأشارت إلى أنه "في ٢٠١٨، قدَّم ١٠٦٥٥ تركيا طلبات لجوء في ألمانيا، وفي ٢٠١٧ تقدم نحو ٨٤٨٣".

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ووفق المصدر ذاته، حتى نهاية ٢٠١٦ كانت تركيا خارج قائمة أكثر ١٠ دول مصدرة للاجئين لألمانيا، أما اليوم، فتحتل المركز الرابع بعد سوريا والعراق ونيجيريا.

كانت صحيفة دي فيلت (الخاصة)، ذكرت في تقرير نشر مؤخرا أن وزارة الداخلية الألمانية حددت أسبابا محددة لتزايد أعداد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا، أولها الوضع السياسي وتزايد القمع في البلاد والحملة القمعية التي تشنها الحكومة ضد حركة الداعية عبدالله غولن منذ الانقلاب المزعوم في ٢٠١٦ ثم الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، استغل نظام أردوغان الانقلاب المزعوم لتوسيع سلطاته وبسط نفوذه وشن حملة قمع وحشية ضد المعارضين.

واستطاع أردوغان تعطيل دولة القانون، وطرد عشرات الآلاف من موظفي الحكومة التركية من وظائفهم، ووضع الآلاف من معارضيه في السجون بشكل تعسفي.