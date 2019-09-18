انتهاء برنامج تدريب رؤساء ونواب المراكز الانتخابية بالإمارات

اختتمت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات البرنامج التدريبي لرؤساء ونواب المراكز الانتخابية الذي تضمن تعريفهم بجميع الصلاحيات والمهام التي ستوكل لهم وفق التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وشهدت الدورات التدريبية التي تم تنظيمها خلال البرنامج التدريبي حضور 78 من رؤساء ونواب رؤساء المراكز من ذوي القدرة والكفاءة الذين كانت لهم مشاركات في الدورات الانتخابية السابقة، وكانت لمساهمتهم دور كبير في ضمان سير الإجراءات وفق أفضل المعايير.

وقال الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات: "يقوم رؤساء المراكز الانتخابية والنواب بمهام رئيسية خلال عمليات الاقتراع ومن هنا تبرز أهمية تزويدهم بجميع المعارف التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأمثل خلال أيام التصويت".

وركز البرنامج التدريبي على الأدوار والمهام التي سيقوم بها رؤساء المراكز الانتخابية فيما يتعلق بالتعامل مع المرشحين والناخبين، كما تضمن البرنامج شرحا عن كيفية التعامل مع فرق العمل العاملة في المراكز الانتخابية على اختلاف أدوارهم ومهامهم.

واستعرض التدريب تقديم شرح مفصل عن الوظائف التي سيقوم بها المتطوعون في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الذين يعدون أحد المساهمين وإحدى الركائز الرئيسية في تسهيل وتيسير العمل في المراكز الانتخابية.

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كما تضمن البرنامج التعريف بآليات التعامل مع وسائل الإعلام والزوار والمراجعين، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها المراكز الانتخابية.

بالإضافة إلى تعاملهم مع غرفة العمليات خلال اليوم الانتخابي، مع التأكيد أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات سيكون في ختام عمليات التصويت في اليوم الرئيسي في 5 أكتوبر 2019 ومن المركز الرئيسي في أبوظبي.

تستقبل البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، الأحد المقبل، أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز.

وبدأت الحملات الدعائية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، لتستمر 27 يوما حتى تاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.