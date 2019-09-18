السعودية: هجوم "أرامكو" جاء من الشمال بدعم إيران

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، إن الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو جاء من الشمال بدعم إيران.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي بالرياض: "شهدنا نموا ملحوظا في العدوان الإيراني الذي وصل إلى الهجوم على أرامكو".

وأكد أن مكان انطلاق الهجوم لا يمكن أن يكون من اليمن، لافتاً إلى أن معلوماتنا تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو إيرانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن الهجوم على بقيق هو هجوم على الاقتصاد والتجارة العالمية.



وخلال المؤتمر الصحفي قام المالكي بعرض تسجيلات من كاميرات المراقبة للهجوم على معملي أرامكو.

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وأكد أن كل المعلومات التي تم استخراجها من الطائرات المسيرة التي قامت بالهجوم تثبت أنها صناعة إيرانية.

واستطرد أن الهجوم الثاني على "خريص" جاء بصواريخ جوالة من طراز كروز، مشيراً إلى أن هناك 3 صواريخ جوالة سقطت قبل الوصول للهدف.

وأوضح المتحدث أنه تم رصد 18 طائرة مسيرة هاجمت بقيق، بينما تعرض موقع خريص للهجوم بـ7 صواريخ كروز بينها 3 صواريخ سقطت قبل الوصول للهدف.

وقال إن الهجوم على أرامكو كان ممنهجا لتدمير البنى التحتية، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع السعودية تعمل الآن على تحديد نقطة انطلاق الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية بمنظومة الدفاع الجوي للجيش السعودي، قائلاً: "فخورون بمنظومة الدفاع الجوي لدينا، فقد اعترضت أكثر من 282 صاروخا باليستيا وهو شيء غير مسبوق".

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.