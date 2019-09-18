السعودية: أمريكا تصدت لإيران والمنظمات الإرهابية بلا تردد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تصدت للنظام الإيراني واعتداءات المنظمات الإرهابية بلا تردد.

ووجه نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات له على تويتر، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه ضد الإرهاب، مؤكدا أن بلاده مستمرة في مساندته ضد قوى الشر.

وثمن نائب وزير الدفاع السعودي موقف أمريكا الداعم لحلفائها في المنطقة ضد الأعمال العدائية غير المبررة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الإثنين، إنه يرجح مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو السعودية.

وأكد ترامب خلال لقائه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن الولايات المتحدة تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران، مؤكدا أن السعودية تمتلك معلومات كثيرة عن الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.