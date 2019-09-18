ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارا جديدا للأمن القومي الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين روبرت أوبراين -الذي يتولى حاليا منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية- مستشارا للأمن القومي. كان ترامب أعلن، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إقالة جون بولتون من منصب مستشار الأمن القومي. وقال -عبر تغريدة على تويتر- إنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وإنه طلب منه تقديم استقالته.

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