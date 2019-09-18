ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين "بتكثيف شديد للعقوبات" المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.
ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الخطوة التي جاءت بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع يلقي المسؤولون الأمريكيون باللائمة فيه على إيران.
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