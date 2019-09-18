عاجل .. بن سلمان: يشكر ترامب على دعمة ودحرة للنظام الايرانى

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

كتب الخليج 365

وأضاف ولي العهد السعودي، نشكر ترامب على دعمه وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان. جاء ذلك بنبأ عاجل أذاعته فضائية "العربية عاجل" منذ قليل.

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