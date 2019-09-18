رئيس الوزراء المصري يستقبل مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي في مكتبه منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك في إطار الزيارة التي ينظمها النادي لوفد إعلامي إماراتي يضم مجموعة من الأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية إلى القاهرة.



وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن بالغ تقديره للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين العربي والدولي ضمن مختلف المجالات، منوهًا بعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وشقيقتها جمهورية مصر العربية والعلاقات الوثيقة التي تمر حاليًا بأزهى مراحلها بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء الرغبة المشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب تعود بالخير على الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة العربية عمومًا.

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وحمّل الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء منى المري، بالغ تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متمنيًا لسموه موفور التوفيق والسداد، ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والازدهار، ومثمّنًا الدور النشط الذي تضطلع به دولة الإمارات في شتى المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي، بما حققته من إنجازات كان لها أثرها في تحفيز التطوير البنّاء ضمن هذا القطاع الحيوي على الصعيد العربي.

وقد أعربت منى المرّي عن خالص الشكر والعرفان لرئيس مجلس الوزراء المصري لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار الحرص على توطيد روابط التعاون مع الجانب المصري في المجال الإعلامي أسوة ببقية القطاعات، بكل ما تحمله مصر من ثقل استراتيجي في قلب الأمة العربية وبما لها من حضور نوعي ومحوري على خارطة الإعلام العربي، وذلك امتدادًا للنموذج الفريد الذي تقدمه العلاقات المصرية الإماراتية لأطر لتعاون العربي-العربي الناجحة والمثمرة، مشيدة بدور الإعلام المصري في مناقشة وتحليل ومعالجة أبرز القضايا محل الاهتمام العربي المشترك.

واستعرضت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي خلال اللقاء جانبًا من الجهود التي تقوم بها إمارة دبي في سبيل تعزيز قدرات الإعلام العربي، بما في ذلك إسهامات نادي دبي للصحافة التي مثلت جانبًا رئيسًا من تلك الجهود في ضوء ما قدمه النادي من فعاليات رئيسة مثل "منتدى الإعلام العربي" الذي تنطلق دورته التاسعة عشرة في مارس المقبل، ويحظى سنويًا بمشاركة نخب الكُتَّاب والمفكّرين والإعلاميين في المنطقة والعالم، و"جائزة الصحافة العربية"، المحفل الأبرز عربيًا في الاحتفاء بالتميز الصحافي وأحد المحفزات الأساسية على الارتقاء بجودة المنتج الصحافي العربي، مشيرة إلى أن تلك الاسهامات وغيرها استهدفت دفع عملية تطوير الإعلامي قُدمًا، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على التصدي للتحديات المحيطة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، ورفع مستوى مشاركته في تعزيز مسيرة البناء ودعم قدرة المجتمعات العربية على النهوض في مواجهة كافة الصعوبات، وفتح فرص جديدة لمستقبل أفضل للجميع.