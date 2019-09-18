شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) عن تشديد «كبير» للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) عن تشديد «كبير» للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران. وكتب ترمب على تويتر «لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية»، دون مزيد من التفاصيل.

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