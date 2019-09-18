ترمب يرشح أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترشيح مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي وذلك بعد إقالة جون بولتون. وكتب ترمب على تويتر «يسعدني الإعلان عن أنني سأسمي روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي».

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترشيح مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي وذلك بعد إقالة جون بولتون. وكتب ترمب على تويتر «يسعدني الإعلان عن أنني سأسمي روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي».

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