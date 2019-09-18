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تفجير انتحاري بمبنى حكومي في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جلال آباد)

أصيب 12 شخصاً على الأقل حين هاجم مسلحون مبنى حكومياً في شرق أفغانستان بعد هجوم انتحاري، فيما قفز ناجون يائسون من النوافذ للهرب من الاشتباكات، وفق ما أفاد مسؤولون محلّيون اليوم (الأربعاء).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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