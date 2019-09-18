شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير انتحاري بمبنى حكومي في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جلال آباد) أصيب 12 شخصاً على الأقل حين هاجم مسلحون مبنى حكومياً في شرق أفغانستان بعد هجوم انتحاري، فيما قفز ناجون يائسون من النوافذ للهرب من الاشتباكات، وفق ما أفاد مسؤولون محلّيون اليوم (الأربعاء).

أصيب 12 شخصاً على الأقل حين هاجم مسلحون مبنى حكومياً في شرق أفغانستان بعد هجوم انتحاري، فيما قفز ناجون يائسون من النوافذ للهرب من الاشتباكات، وفق ما أفاد مسؤولون محلّيون اليوم (الأربعاء).

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