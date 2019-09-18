شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: بريطانيا قد تخرج بدون اتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن) حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مخاطبة له اليوم (الأربعاء) لنواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج، من أن بريطانيا تتجه حاليًا نحو الخروج من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حول حيثيات ذلك الخروج. وقال رئيس المفوضية الأوروبية: إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أبلغه يوم الاثنين بأن بلاده لا تزال ترغب في إبرام اتفاق، غير أنها ستغادر المجموعة الأوروبية، باتفاق أو بدونه، في يوم 31 أكتوبر القادم. ودعا يونكر، بريطانيا إلى تقديم مقترحات واقعية بديلة للترتيب الخاص بأيرلندا في اتفاق الانفصال البريطاني عن المجموعة الأوروبية الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، مع قادة تلك المجموعة، غير أن مجلس العموم البريطاني رفضه. مما يذكر أن قادة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي سيلتقون بقمة حاسمة في بروكسل في يومي 17 و 18 أكتوبر القادم وقبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر حالياً لخروج بريطانيا من تلك المجموعة.

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مخاطبة له اليوم (الأربعاء) لنواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج، من أن بريطانيا تتجه حاليًا نحو الخروج من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حول حيثيات ذلك الخروج. وقال رئيس المفوضية الأوروبية: إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أبلغه يوم الاثنين بأن بلاده لا تزال ترغب في إبرام اتفاق، غير أنها ستغادر المجموعة الأوروبية، باتفاق أو بدونه، في يوم 31 أكتوبر القادم. ودعا يونكر، بريطانيا إلى تقديم مقترحات واقعية بديلة للترتيب الخاص بأيرلندا في اتفاق الانفصال البريطاني عن المجموعة الأوروبية الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، مع قادة تلك المجموعة، غير أن مجلس العموم البريطاني رفضه. مما يذكر أن قادة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي سيلتقون بقمة حاسمة في بروكسل في يومي 17 و 18 أكتوبر القادم وقبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر حالياً لخروج بريطانيا من تلك المجموعة.

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